Disney adelante siete meses el estreno de "Maléfica"

Notimex -

La segunda parte de la película "Maléfica", estelerizada por la actriz estadounidense Angelina Jolie, tendrá su estreno el próximo 18 de octubre, siete meses antes de la fecha planeada, informó hoy la compañía Disney.

"Maleficent: Mistress of Evil" es la nueva película de fantasía de la empresa que llegará a los cines el 18 de octubre de 2019, en lugar del 29 de mayo de 2020, como estaba programada, indicó.

Sin dar razones del adelanto, la producción tendrá que lidiar con el lanzamiento también de "The Adams Family", la adaptación de "The Goldfinch" de Donna Tartt, "Zombieland 2" y "Gemini Man", un thriller futurista protagonizado por Will Smith, según la revista "Variety".

Refirió que en mayo del 2020 "Maleficent: Mistress of Evil" se habría enfrentado a "Fast & Furious 9" y "The Spongebob Movie".

Según Disney, en la nueva película, Jolie retoma su papel como la malvada hechicera "Maléfica", al lado de actores como Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple y Lesley Manville, así como Michelle Pfeiffer.

La primera cinta "Maléfica" del 2014 con un presupuesto de 180 millones de dólares recaudó en taquilla alrededor de 758.5 millones de dólares a nivel mundial.

"Maleficent: Mistress of Evil", dirigida por Joachim Ronning, es una película de fantasía basada en la malvada bruja y hada antagonista de la película de 1959, "La bella durmiente"