Diego Boneta se obsesionó con ser Luis Miguel

Notimex - "Me obsesioné tanto con Luis Miguel que terminé por convertirme en él y no en su imitador. Realmente di todo de mí, cada aliento, cada pelo, cada célula", relató el también cantante de 27 años en entrevista con Notimex.



Recordó que cuando los productores le propusieron darle vida para construir la historia, él respondió: "sí quiero, hago lo que sea. Si me tengo que hacer lo del diente, lo hago; si tengo que broncearme, también. Aunque no sabes las quemadas que me metí, en alguna ocasión las pompas me quedaron moradas".

Encarnar a "El Sol" en su época de juventud, dijo, "fue como lanzarse del avión o de un edificio, pero sin miedo y sin paracaídas. Tan es así que no conté con lo difícil que iba a ser o lo que pasaría al terminar de grabar la serie".

Convertirse en Luis Miguel le tomó un año. Fueron jornadas intensas de investigación, de observar videos del astro de la música para practicar sus gestos y ademanes, de ver las películas en que apareció ("Ya nunca más", "Fiebre de amor"), de analizar entrevistas televisivas, leer libros acerca de su vida, revistas y notas de periódicos, etcétera.

"Fueron horas y horas de sentarme al lado de gente cercana a Luis Miguel. Necesitaba que me contaran cómo era a los 17, 19 o a los 21 años. Quería que me dijeran qué cosas hacía en aquel tiempo, cuáles eran sus tics o sus palabras repetitivas. Me interesaba que me contaran desde lo más estúpido hasta lo más importante. Admito que me obsesioné con Luis Miguel".

"Para dar vida a 'Drew Boley' en 'Rock of Ages' requerí de tres meses de preparación y se me hizo mucho. Pero un año para ser Luis Miguel significa una locura, fue mucho más intenso que el mismo rodaje", comentó.

Su principal temor era no poder interpretar los temas en el mismo tono que el artista. Aunque Diego canta desde niño, pues se dio a conocer a través del reality musical "Código FAMA", reveló que hacía mucho no se involucraba en esa faceta porque se concentró demasiado en la actuación.

"Tuve que aprender a cantar de nuevo. Tomé clases y me vi obligado a cambiar mi vibrato, así como la manera de pronunciar ciertas palabras. Lo llegué a hacer durante muchas veces con 15 canciones hasta que se logró como debía ser".

Su canción favorita es "Suave", pero las que más trabajo vocal le exigieron fueron "Cuando calienta el sol" y "La incondicional". Ésta última sobre todo en los últimos 45 segundos.

"El Do de pecho es una nota muy alta para un tenor y Pavarotti la cantaba. Luis Miguel hace lo mismo, pero en todas sus canciones, es impresionante. El domingo pasado fui a su concierto y comentaba con mis amigos que lo ves cantar y parece tan fácil".

Durante varios meses Diego Boneta también estudió actuación en España con Juan Carlos Coraza (quien también preparó a Javier Bardem). Las canciones más conocidas de Luis Miguel las grabó en San Diego, California, con el productor Kiko Cibrian, quien durante muchos años trabajó con el artista.

Cuando finalizaron las grabaciones de los 13 capítulos de "Luis Miguel. La Serie" fue un shock para el actor verse sin la caracterización del personaje.

"Llegué al cuarto del hotel donde estuve viviendo durante un año, me miré al espejo y dije: 'no sé quién es esta persona'. Me sentía como en un limbo, como tener un pie adentro y otro afuera. A la fecha todavía no me recuperó a mí mismo, mentiría si dijera que sí".

Para desprenderse de "Luismi", el actor platicó que debió frecuentar sus sitios favoritos, traer a su familia por un tiempo a México y visitar a sus grandes amigos.

"Hubo el momento en que mis cuates me decían: 'Brother, es que estás hablando como Luis Miguel, ya por favor'. Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta. Incluso al posar para la foto con mis familiares, mi sonrisa era la de él y no la mía".

El hecho de que Luis Miguel haya decidido revelar detalles de su vida íntima para que fueran plasmados a través de la bioserie, es motivo de admiración para Diego Boneta.

"Su vida privada es lo más sagrado que tiene, lo que más ha protegido, por lo que querer contarnos todo al respecto es genial. Yo no sé sí pueda hacerlo y eso que mi vida no se parece a la de él. Luego de ver ese grado de compromiso y entrega que él tuvo, lo menos que podía hacer es responderle de la misma manera y con mucho respeto".

Entre la carrera del ídolo internacional y la de Diego hay algunas similitudes, destacó. Una es que ambos son mexicanos e iniciaron desde pequeños en el ambiente artístico.

"Pero no nos parecemos en que él nació con un talento superdotado y yo no. Siempre supe que quería estar sobre un escenario, pero no cantaba "La Malagueña", como él lo hizo a los 10 años.

"Tampoco nos parecemos en el tema familiar. Por ejemplo mis papás nada tienen que ver con el espectáculo, ellos son ingenieros. Mi hermana tiene calificaciones perfectas en una de las mejores universidades de Estados Unidos, por lo tanto yo soy el raro de la familia.

"Cuando me quedo en casa, todavía me hacen lavar los trastes y tender mi cama. Viví y sigo viviendo una vida normal, a diferencia de Micky".

Tras su experiencia en "Luis Miguel. La serie" que se estrena el 22 de abril por Netflix, el actor compartió que si antes lo admiraba como artista ahora también como ser humano.

"Creo que la gente tendrá una mayor empatía con él debido a todo lo que le tocó vivir, a los sacrificios que enfrentó".

El día que Luis Miguel vio a través del teléfono celular de Boneta la recreación que hizo del tema "Cuando calienta el sol", tomó el aparato y le dijo: "Diego, este soy yo".

"Entonces me abrazó. Fue un momento tan especial que jamás se me va a olvidar. Eso me importa más que cualquier otra cosa", concluyó el actor.