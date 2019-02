Dido estrena video de su canción 'Give you up'

Notimex - La cantautora inglesa Dido vuelve a la industria musical con el estreno del video de "Give you up", canción que se desprende de su quinto y más reciente álbum de estudio "Still on my mind".

En este videoclip de poco más de 3 minutos, se observa a Dido en algunas locaciones de París y Londres como una discoteca, una casa abandonada, un cuarto iluminado de blanco y dentro de un carro de policía.

De acuerdo con un boletín, el video fue dirigido por Sophie Muller (Björk, Beyoncé, Radiohead, Blur) y encapsula perfectamente el dolor del desamor.

Respecto a la letra, Dido mencionó: "Es tan perfecta, es una gran canción de rompimiento, donde has salido herida, pero te sientes fuerte. Es el punto de la relación en el que estás saliendo de la miseria y decidiendo que el otro se lo pierde. Me puedo sentir muy relacionada".

Dido es una artista reconocida internacionalmente por las canciones "Thank you", "White flag" y "Don´t believe in love", además de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y la obtención de cuatro Premios BRITS.

"Still on my mind" estará disponibles el 8 de marzo próximo en tiendas físicas y plataformas digitales.