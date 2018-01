DiCaprio protagonizará la cinta de Tarantino acerca de Charles Manson

El actor Leonardo DiCaprio será uno de los protagonistas de la película del cineasta Quentin Tarantino en torno al famoso asesino Charles Manson, informó hoy el medio especializado Deadline.



DiCaprio, ganador del Óscar al mejor actor por "The Revenant" (2015), ya trabajó con Tarantino en el largometraje "Django Unchained" (2012).



Deadline aseguró que el actor ya ha dado su visto bueno al proyecto y afirmó que el contrato se firmará en breve.



Por el momento no se conocen los detalles concretos del guion de esta película, más allá de que recreará el verano de 1969 en Los Ángeles cuando tuvieron lugar los famosos asesinatos instigados por Charles Manson.



Tampoco se sabe si Manson será la trama principal de la cinta o si dará forma a una historia secundaria.



Margot Robbie, Tom Cruise, Al Pacino y Brad Pitt son otros célebres actores que han aparecido en los rumores acerca del reparto de este filme, sin que por ahora haya confirmación oficial al respecto.



Charles Manson y la secta "La Familia" asesinaron brutalmente en Los Ángeles a nueve personas, unos crímenes que conmocionaron a la sociedad estadounidense y que marcaron simbólicamente un punto y aparte en la contracultura de los años 60 y el movimiento hippie.



Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski y embarazada de ocho meses cuando fue asesinada.



El estreno de esta nueva película de Tarantino, la primera tras "The Hateful Eight" (2015), está previsto para el 9 de agosto de 2019, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Tate.



Manson fue condenado a cadena perpetua y falleció el pasado 19 de noviembre a los 83 años.



Figura del cine contemporáneo y reverenciado como uno de los directores más influyentes de las últimos 30 años, la filmografía de Tarantino incluye las cintas "Reservoir Dogs" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Kill Bill: Vol. 1 y 2" (2003 y 2004) o "Inglourious Basterds" (2009). EFE