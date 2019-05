Diana Ross se sintió 'violada' en revisión de aeropuerto

Notimex -

La cantante y actriz estadunidense Diana Ross se quejó este domingo del trato que recibió por parte de personal de seguridad en el aeropuerto de Nueva Orleans, pues se sintió "violada" durante una revisión.

La estrella originaria de Michigan expresó la inconformidad mediante algunos mensajes en su cuenta oficial en Twitter, que ya fueron compartidos, respondidos y con "me gusta" cientos de veces por sus seguidores en la red social.

La primera queja la dio a las 3:51 horas. En ella dice que, por un lado, la recibieron como la realeza en Nueva Orleans, pero en el aeropuerto de esa ciudad fue tratada de la peor manera por un agente de la Administración de Seguridad del Transporte.

Fue tanto el coraje que hizo la vocalista nominada al Grammy 12 veces que redactó: "me dan ganas de llorar", luego de que acudiera a ese destino con la finalidad de ser parte del Festival de jazz y patrimonio de Nueva Orleans.

La molestia no es el hecho de que fuera revisada en la terminal aérea, algo que siempre se hace con todas las personas, sino más bien fue cómo se hizo.

"Me siento violada, todavía siento sus manos entre las piernas en la parte delantera y trasera, algo que hizo diciéndome que es su trabajo. Wow son emociones realmente mezcladas, siempre me gusta ver las cosas buenas, pero no puedo sentirme bien en este momento", compartió la cantante de 75 años.