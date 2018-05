Detiene la policía a Adam Levine y James Corden

El cantante y vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, es el más reciente invitado al Carpool Kareoke conducido por James Corden; tremenda sorpresa se llevaron cuando un policía los detuvo por complicar el orden vial.

Como es costumbre en este programa, el conductor siempre tiene como invitado a un artista y juntos van en un automóvil cantando algunas canciones, lo que no formó parte de la rutina, fue que un policía los detuviera por alterar el tráfico

Mientras hacían el recorrido, el anfitrión y el cantante deleitaron varios éxitos de la banda pop rock estadounidense, como: "Moves like Jagger", "This love", "She will be loved" y Sugar.

Además se detuvieron en un pequeño parque para mostrar una habilidad de Adam, pues éste posee de una simetría perfecta con la que es capaz de logar sostener una escoba, un cono de tráfico y un cartel de James, en completo equilibrio sobre su frente y mentón.