Redacción - Camila Cabello robo miradas en la alfombra roja portando una blusa transparente negra con una falta roja con estampado de colores.

La cantante nominada a cinco premios en esta ceremonia cantó su más famoso sencillo "Havana" con un performance al estilo cabaret acompañada del rapero Young Thug.

Who's trying to hang with @Camila_Cabello & @youngthug after this performance!? Time to celebrate 🎉🙌😍 #iHeartAwards2018 pic.twitter.com/nV7HwMAXtB