Desmienten que Lady Gaga se haya ido a vivir con Bradley Cooper

Por: Redacción





La noticia sobre Lady Gaga y Bradley Cooper que ya estaban viviendo juntos acaparó los titulares de espectáculos durante este jueves.

La mayoría de los portales citaron a la revista InTouch quien presentaba a los famosos en portada asegurando que la cantante de 'Bad Romance' ya estaba viviendo en la casa del actor.

Y por si no fuera poco, también afirmaron que entre los dos había planes de boda y hasta hijos, citando a una fuente cercana.

Pero, una vez más la noticia fue desmentida por Gossip Cop, la policía de los chismes'.

"Lady Gaga no se está mudando a la casa de la ciudad de Nueva York de Bradley Cooper, a pesar de un informe falso de los tabloides. Gossip Cop puede desacreditar la historia falsa. No hay verdad en ello", escribe la publicación de la revista.

No es la primera vez que la revista In Touch publica fake news acerca de los actores de "A Star is Born".