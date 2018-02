Redacción

Este fin de semana se difundió por redes sociales la presunta muerte del actor Sylvester Stallone.

Sin embargo, todo se trataba de una "fake new" que el mismo Stallone se encargó de desmentir.

A través de sus redes sociales el actor escribió un mensaje para despejar todas las dudas.

"Por favor ignoren esta estupidez... Sigo vivo, feliz y saludable... Aún golpeando!", escribió en su cuenta de Twitter.

Please ignore this stupidity... Alive and well and happy and healthy... Still punching! https://t.co/sgRhOguHhs