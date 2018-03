Descubren el gran secreto que Ben Affleck quiso ocultar

Redacción - Ben Affleck fue varias veces expuesto tal vez sin querer por sus ex esposas al decir que el actor portaba un gran tatuaje en la espalda y era feo.

Jennifer Garner fue una de ellas y es que en una entrevista para Vanity Fair dijo no ser gran fan del tatuaje que su ex marido llevaba en la espalda. "¿Sabes lo que se suele decir en mi ciudad por algo así? Pobrecito", dijo la actriz. "Un Fénix alzando el vuelo de las cenizas. ¿Soy yo las cenizas en este escenario? Me niego a serlo" añadió.

Otra de ellas fue Jennifer López quien para un programa declaró que el tatuaje de Affleck tenía demasiados colores y era 'feísimo'.

Sin embargo hace dos años el también productor negó en diversas ocasiones que la tinta era falsa y solo era para un personaje. "Es falso, es para una película. Tengo tatuajes pero me los hago en partes donde no tienes que cubrir mucho, la verdad que son adictivos"

Pero finalmente Ben fue descubierto en su mentira mientras disfrutaba de su estadía en Hawaii dejándose ver en traje de baño y sorprendiendo a sus seguidores con el gran tatuaje que tanto negó.