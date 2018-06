Derbez y Alcázar invitados a formar parte de la academia del Óscar

Notimex - Eugenio Derbez, Diana Bracho, Damián Alcázar, María Rojo, Daniel Giménez Cacho y Ernesto Gómez Cruz, aparecen en la lista record de 928 invitados a formar parte de la Academia del Óscar, se informó hoy aquí.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematograficas (AMPAS, por sus siglas en inglés) dió a conocer la más alta cifra de nuevos invitados a formar parte de esta importante organización del cine en Estados Unidos.

El organismo que otorga la preciada estatuilla de los premios Óscar ha realizado un esfuerzo concertado en los últimos años para diversificar sus filas luego de críticas de tener un predominio de anglosajones en su interior.

La Academia emitió las 928 invitaciones a nuevos miembros, la cifra es más alta que las 774 invitaciones que se enviaron en 2017. Como la Academia ha buscado diversificar sus rangos, invitó a 683 miembros en 2016 y 322 en 2015 en un esfuerzo concertado para incluir a más mujeres, personas de color y cineastas de todo el mundo.

La enorme lista de nuevos invitados incluye a la actriz Quvenzhane Wallis, nominada al Oscar por "Bestias del sur salvaje" en 2012, que a los 14 años es la más joven, hasta la compositora Sofia Gubaidulina ("La muerte de los ciervos sagrados", "María Reina de Escocia") , que a los 86 años, es la mayor.

El 49 por ciento de la clase de 2018 son mujeres y, si todos aceptan la membresía, eso elevará el porcentaje total de mujeres en la Academia a 31 por ciento.

38 por ciento de los nuevos miembros son personas de color, lo que eleva su porcentaje general en la Academia al 16 por ciento.

Entre los nuevos miembros, 17 son ganadores del Óscar, mientras que 92 son nominados al Oscar, incluidos los nominados recientes a la actuación como Timothy Chalamet de "Call Me By Your Name" y Daniel Kaluuya de "Get Out".

El empuje de la diversidad de la Academia comenzó incluso antes de que las nominaciones se anunciaran en 2014 para la entrega numéro 86 del Óscar, cuando la falta de gente de color entre los nominados llevó la etiqueta de protesta #OscarsSoWhite.

Pero la protesta resultante, que solo se hizo más fuerte cuando la situación se repitió en 2015, ejerció una presión adicional sobre la organización para redoblar sus esfuerzos.

A principios de 2016, los seis mil 241 miembros con derecho a voto de la Academia tenían aproximadamente un 92 por ciento de blancos y un 75 por ciento de hombres.

Cheryl Boone Isaacs, que en ese momento era la presidenta de la Academia, respaldada por la junta de gobernadores, prometió que la organización duplicaría su número de mujeres y miembros diversos para el año 2020.

Cada una de las 17 sucursales de la Academia atrae a su propia lista de nuevos miembros, y los candidatos deben ser patrocinados por dos miembros de la rama a la que serán invitados a unirse.

El requisito básico es que un candidato debe haber "demostrado logros excepcionales en el campo de las películas cinematográficas", aunque cada rama tiene sus propios requisitos específicos.

Los actores, deben tener un mínimo de tres características teatrales en su haber, mientras que los directores un mínimo de dos créditos.

Los nominados a los Premios de la Academia son considerados automáticamente como miembros, aunque no se garantiza una invitación.

Entre otros latinos invitados aparecen Carlos Bardem, Alicia Braga, Javier Cámara, Ricardo Darin, Paulina Garcia, George López, Mía Maestro, Carmen Maura, Angela Molina, Eduardo Noriega, Gina Rodríguez, Emma Suarez y Daniela Vega, Jaime Camil, Blanca Guerra, Elpidia Carrillo, Manuel Garcia Rulfo, Juan Carlos Rulfo, Elsa Reyes, Ruy Garcia, Laura Esquivel y Gonzalo Maza.