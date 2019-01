Derbez pide a EUA escuchar a los migrantes

Notimex - Para el actor, productor y cineasta Eugenio Derbez la unión familiar siempre será prioridad, por lo que lamentó la situación que enfrentan los migrantes que desean trabajar en Estados Unidos.

En entrevista con Notimex a propósito de la primera temporada de "Lol: Last One Laughing", expuso: Soy antitrump. Me duele la Caravana Migrante porque (los estadunidenses que están en contra) no entienden que es gente que viene huyendo de la pobreza y los malos gobiernos, esos que se han dedicado a robar y deshacer sus países como en el caso de Venezuela".

Reconoció que hace algunos años los migrantes veían en la Unión Americana una opción para mejorar su calidad de vida. Sin embargo "ahora es para salvar su vidas".

"Es injusto y creo que tendrían que ser escuchados y darles asilo político porque van a trabajar no a robar. Es gente que va con su familia y quiere sobrevivir", expresó el conductor de "Lol: Last One Laughing", que continúa transmisiones a través de Amazon Premium.

La madrugada del 1 de enero los migrantes que siguen tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos fueron agredidos con gas lacrimógeno.

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sostuvo en un comunicado que se lanzó gas a personas que arrojaban rocas, no a los migrantes.