Denuncia Kate Upton a presidente de Guess por acoso sexual

La modelo estadounidense Kate Upton denunció a través de sus redes sociales a Paul Marciano de 65 años por acoso sexual.

Marciano es cofundador, presidente y creativo de la marca Guess.

Upton hizo pública su denuncia a través del siguiente mensaje: "Es decepcionante que una marca tan icónica como Guess todavía de poder a Paul Marciano como director creativo #metoo".

A través de su cuenta de Instagram ella agregó el siguiente mensaje: "A él (Marciano) no se le debería permitir usar su poder en la industria para acosar sexual y emocionalmente a las mujeres".

La modelo Kate Upton se convirtió en 2011 en imagen de la marca Guess.

