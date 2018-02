¡Demi Lovato viene a la Arena Monterrey!

Redacción

La estrella internacional, Demi Lovato, se encuentra lista para regresar a México con su nueva gira mundial "Tell Me You Love Me World Tour", la cual llegará a los escenarios del país el próximo mes de Mayo.

Con una agenda llena de shows, y sumando el éxito de su colaboración en el tema "Échame la Culpa", del puertorriqueño, Luis Fonsi, la exchica Disney está lista para presentar un espectáculo inigualable con el que espera sorprender a su público.

Lovato, es una de las exponentes más importantes del Pop en los últimos años, lugar que ha ocupado debido a su particular forma de interpretar.

La Arena Monterrey es el recinto elegido para que Demi presente su nuevo álbum de estudio.

Dicha presentación será el próximo 4 de Mayo en punto de las 21:00 horas.

Además de su presentación en tierras regias, la gira de Demi Lovato continuará por México, siendo el día 6 de Mayo a las 21:00 horas su próximo espectáculo en la Arena Ciudad de México.

Aquí te presentamos todos los detalles sobre cómo adquirir tus boletos.

Arena Monterrey

Fecha: 4 de Mayo, 21:00 horas

Preventa: Exclusiva para clientes Santander los días 20, 21 y 22 de Febrero, a partir de las 10:00 horas

Venta al Público en General: A partir del 23 de Febrero, a las 10:00 horas

Puntos de Venta: A través del sistema Superboletos, Innova Sport, Palacio de Hierro y taquillas de la Arena Monterrrey, al teléfono 15 15 41 00

Nota: El costo de los boletos oscila entre los 300 y hasta los 1,750 pesos

Arena Ciudad de México