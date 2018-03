Demi Lovato se enfrenta a bloguero

Aunque suele ser una defensora de las causas sociales y una activista anti bullying, Demi Lovato se pronunció en contra de Perez Hilton, con quien ya se había enfrentado en el pasado.

Hace unos días el bloguero estuvo presente en uno de los conciertos de Demi, y aunque él no dijo nada al respecto, la cantante se dirigió a su cuenta de Twitter para hablar sobre eso sin mencionar su nombre.

"La otra noche canté SNS (Sorry Not Sorry) directamente a una de los más notables bullies de Estados Unidos. Se sintió tan j******e bien. De eso se trata la canción. Lo siento, pero no lo siento, que hayas estado entre el público viéndome", escribió.

Y agregó: "Y por cierto él permanecerá sin nombre porque no merece la relevancia que nunca ha tenido".

The other night I got to sing SNS directly to one of USA’s most notorious bullies. It felt so fucking great. That’s what the song is all about!!! Sorry not sorry that you were in the audience watching me kill it. ???????