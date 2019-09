Demi Lovato se cansa de los filtros...y se muestra tal cual es

Notimex -

Cansada de avergonzarse de su cuerpo y tener que editar cada una de sus fotografías, la actriz y cantante Demi Lovato publicó una imagen sin filtros en la que deja ver las imperfecciones de su cuerpo.

En la foto, Demi aparece con un bikini de estampado animal y unas gafas oscuras. Se observan sus tatuajes y la celulitis de sus piernas.

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es CELULITIS! Estoy literalmente muuuy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy SU idea de hermoso, pero esa no soy yo", escribió en sus redes sociales.

La imagen ya cuenta con más de 7 millones de reacciones y cerca de 300 mil comentarios, entre los que destaca la admiración de sus fans. "Hermosa mujer", "Te amaré por siempre", "Chica real" y "Eres más bella cuando sabes la verdad", son algunos de los comentarios de los internautas.

En el texto que acompaña su fotografía, Lovato busca también animar a sus seguidores a sentirse felices y orgullosos de sus cuerpos.

"Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtico con lo que soy, en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de mi cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando algún día afortunadamente sea madre".

"Aquí estoy, REAL! Y me amo ¡Y tú también deberías amarte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en un himno. Solo para que todo el mundo esté claro ... No me entusiasma mi apariencia, PERO lo aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también".

El mensaje de la ex-chica Disney logró su cometido: "Demi, eres tan fuerte y esto me da confianza para pasar cada día aceptando mi cuerpo", "Wow, necesitaba escuchar esto, te amo tanto, me inspiras", fueron algunas de las respuestas.