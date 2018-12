Demi Lovato rompe el silencio sobre sobredosis que ´casi la mató´

Azteca América - Demi Lovato rompió su silencio por la sobredosis que casi la mató, dejando en claro que fue una experiencia cercana a la muerte.

La cantante acudió a las redes sociales para decir que está "agradecida de estar viva" y ahora está sobria y recibe la ayuda que necesita.

"Algún día le contaré al mundo qué sucedió exactamente, por qué sucedió y cómo es mi vida hoy, pero hasta que esté listo para compartir con la gente, deje de curiosear".

Ella ha estado de regreso en Los Ángeles por un tiempo, limpia, sobria y saludable. Ella dice que necesita espacio y tiempo para recuperarse y agregó: "Todo lo que mis fanáticos deben saber es que estoy contenta y limpia y estoy muy agradecida por su apoyo".

I love my fans, and hate tabloids. Don´t believe what you read. People will literally make up stuff to sell a story. Sickening. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

If I feel like the world needs to know something, I will tell them MYSELF. Otherwise people stop writing about my recovery, because it´s no one´s business but mine. I am sober and grateful to be alive and taking care of ME ??? — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

Someday I´ll tell the world what exactly happened, why it happened and what my life is like today.. but until I´m ready to share that with people please stop prying and making up shit that you know nothing about. I still need space and time to heal.. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

Any "source" out there that is willing to talk and sell stories to blogs and tabloids about my life isn´t actually a part of my life because most of the shit I see is soooooo inaccurate. So newsflash: your "sources" are wrong. — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018

I would love to set the record straight on all the rumors out there but I literally don´t owe anyone anything so I´m not going to. All my fans need to know is I´m working hard on myself, I´m happy and clean and I´m SO grateful for their support. ?? — Demi Lovato (@ddlovato) 22 de diciembre de 2018