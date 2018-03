Demi Lovato pensó suicidarse a los 7 años

Los problemas que Demi Lovato ha enfrentado no son un secreto, desde hace varios años habla abiertamente de ellos y en una reciente entrevista habló sobre los pensamientos suicidas que tuvo desde muy temprana edad.

"La primera vez que tuve tendencias suicidas fue cuando tenía siete años y tuve esta fascinación por la muerte", expresó ante Dr. Phil. "A los siete años, sabía que si me quitaba la vida, el dolor terminaría", agregó.

Lovato además se sinceró sobre la constante lucha que vivió pensando en atentar contra su vida una y otra vez, al punto de llegar a lastimarse a sí misma.

"Volvieron cuando sufrí de bullying, varias veces cuando luché contra la depresión, mi trastorno bipolar. Me volví a cortar y hubo un tiempo allí cuando mi madre tenía miedo de despertarme por la mañana, no sabía si estaría viva o no".

Los pensamientos suicidas dejaron de representar un problema para la intérprete, sin embargo, reveló que no ha podido superar del todo los trastornos alimenticios y es algo de lo que todavía se ocupa.

Demi, quien hace unos días celebró seis años de sobriedad, además reveló que empezó a beber a los 12 años, a esa misma edad compañeros de colegio la acosaron firmando una "petición de suicidio".