Demi Lovato le gana a todos en #10YearsChallenge

Por: Redacción





Desde Madonna hasta Becky G, pasando por Jessical Biel, el #10YearsChallenge parecía no tener fin, pues cada vez más celebridades se subían al tren en redes sociales.

Este nueva tendencia, nos ayudó en ver como han cambiado los famosos en 10 años.

Ha sido tanto el boom, que muchos han hecho su propia versión, tal es el caso de la cantante Demi Lovato, quien no desaprovechó la oportunidad de hacer el reto, con su inigualable estilo.

Pues la cantante compartió a través de Instagram Stories su opinión sobre el reto viral.

"Lo siento, me gustaría compartir una foto para el #10YearChallenge, pero estoy muy ocupada viviendo el momento".

Es por este humor negro que sus fans la adoran, pues ella dice lo que piensa sin filtros.

Agárrense que Demi Lovato ya está de vuelta.

@ddlovato

thank you, you really always have the right words pic.twitter.com/SPvGeHhdLl