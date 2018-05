Demi Lovato impacta en traje de baño

Mostrando la seguridad que la ha caracterizado los últimos años, después de su lucha contra distintos trastornos, Demi Lovato se mostró en traje de baño ante sus seguidores.

La cantante compartió para sus más de 60 millones de seguidores de Instagram una selfie en la que sus atributos quedaron al descubierto con un revelador traje de baño.

En pocos minutos la imagen superó los 300 mil likes y, por supuesto, sus fans no han tenido nada más que buenos comentarios para la intérprete.

No es la primera vez que Demi derrocha sensualidad en redes sociales, de hecho su gira "Tell me you love me" se ha visto envuelta en polémica debido a los atrevidos atuendos y coreografías que realiza sobre el escenario.

La imagen compartida por Lovato sirvió también para promocionar su nueva línea de lentes de sol.