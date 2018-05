Demi Lovato cumple su sueño con Christina Aguilera

Redacción - La cantante, compositora y productora estadunidense Christina Aguilera, ganadora de seis Grammy, presentó su nuevo sencillo "Fall in line", junto con su colega Demi Lovato.

Luego de seis años sin material inédito, Christina presentó hace unos días "Liberation", un álbum de R&B y hip-hop que estará disponible el próximo 15 de junio y del que ya se desprendieron tres temas.

Como parte de la promoción de dicho material, la cantautora liberó este día "Fall in line", sencillo que presentó junto a su "lyric video".

Se trata de la tercera canción que presenta Aguilera tras "Accelerate" feat. Ty Dolla $ign and 2 Chainz y "Twice", se informó en un comunicado.

Con "Liberation", su sexto álbum de estudio, Christina, quien ha vendido más de 43 millones de discos en el mundo, realizará una gira, misma que comenzará el 25 de septiembre en Hollywood e incluye 22 ciudades de Estados Unidos.

Aguilera explicó que la letra nació debido a una batalla que la cantante enfrentó años atrás.

"Escuchas 'Fall In Line' y piensas que está inspirada en #MeToo o Donald Trump, pero no es así. Se creó mucho tiempo antes. Es algo que siempre he sentido en lo más profundo", declaró Christina a la revista "W".

Las cantantes presentarán el tema este domingo 20 de abril en los Premios Billboard donde Demi Lovato esta nominada a "Top Female Artist" y "Top Social Artist".