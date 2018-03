Demandan por plagio a Miley Cyrus

Han pasado cinco años desde que Miley Cyrus estrenó "We Can't Stop", tema que marcó el inicio de una nueva era en la carrera de la intérprete y por el que se ve de nuevo envuelta en una polémica.

Michael May, compositor jamaicano, asegura que el tema es muy similar a uno que él grabó hace 25 años y que la cantante violó sus derechos de autor.

May, quien usa el nombre artístico Flourgon, menciona que la canción "We run things", grabada en 1988, ha sido uno de los temas favoritos de los amantes del reggae y que alcanzó el número uno en su país.

Flourgon acusó a Miley y el sello discográfico RCA Records de usar su material, incluyendo la frase "We run things, things no run we", que en el tema de Cyrus se canta "We run things, things don't run we".

Agregó que la canción de la cantante debe su popularidad y éxito al contenido creativo y original del demandante, quien en noviembre obtuvo una protección formal de derechos de autor.

Con la demanda presentada Michael pretende detener las ventas e interpretaciones de We Can't Stop, así como una compensación de unos 300 millones de dólares.