Demandan a Guillermo del Toro por plagio

Guillermo del Toro se ha convertido en protagonista de cada una de las recientes entrega de premios gracias a la película "La forma del agua", sin embargo, la familia de Paul Zindel (dramaturgo ya fallecido) no cree que el cineasta mexicano sea merecedor del reconocimiento que ha recibido y mucho menos del Óscar.

De acuerdo con TMZ la familia Zindel presentó una demanda contra Del Toro y FOX Searchlight por supuesto plagio de la obra Let Me Hear You Whisper, escrita en 1969.

David Zindel, hijo del escritor, explicó que la obra de su padre trata de una conserje que trabaja en un laboratorio donde se realizan experimentos con animales para uso militar. Ella se enamora de una "criatura acuática fantástica e inteligente que tienen cautiva en un tanque de vidrio".

En la demanda presentada se mencionan otras similitudes, como el uso de "vivisección" para matar a la criatura, así como el rescate en un carrito de lavandería.

Paul Zindel murió en el 2003, sin embargo, con la demanda la familia pretende obtener todos los beneficios logrados por "La forma del agua", además de una orden judicial que prohíba su exhibición.

De acuerdo con el sitio The Wrap, Fox Searchlight interpondrá un recurso contra la demanda.

"Estos reclamos de la herencia del Sr. Zindel carecen de fundamento, carecen totalmente de mérito y presentaremos una moción para desestimar", dijo Fox Searchlight.