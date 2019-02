Del Toro lanza póster de su nuevo filme ´Scary Stories to Tell in the Dark'

Por: Redacción





se prepara con todo para iniciar este año con nuevos proyectos.

El director publicó mediante sus redes sociales el primer póster de la película de terror Scary Stories to Tell in the Dark.

La historia esta basada en los libros de Alvin Schwartz e ilustrados por Stephen Gammell, y cuenta sobre un grupo de adolescentes que deben resolver un misterios sobra una ola de muertes catastróficas que los rodean.

El elenco esta conformado por Michael Garza, Austin Abrams, Gabriel Rush, Austin Zajur y Natalie Gazhorn.

Se prevé que el filme se estrene el 9 de agosto en EUA.