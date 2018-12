Debby Ryan le da el si a baterista de Twenty One-Pilots

Por: Redacción



A través de su cuenta de Twitter, la actriz Debby Ryan publicó el momento en que el baterista de Twenty One-Pilots le propuso matrimonio.

En la publicación, Ryan confirmó que le dio el si al músico, a lo que ella llamó técnicamente un "NO WAY" .

En las fotos se puede ver a Josh Dun de rodillas mostrando el anillo de compromiso y a una Ryan feliz, quien no se tardó en presumir la sortija.

Ryan acabó emocionada y llena de felicidad por la emotiva experiencia que le ofreció su prometido, pues en las fotos se ve nerviosa y emocionada, como si no creyera lo que esta viviendo.

I said yes! Well technically I said "NO WAY" twice but I meant yes pic.twitter.com/JyKoXAV0IJ