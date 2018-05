Deadpool se disculpa con Beckham

Redacción - Ryan Reynols publicó un nuevo video promocional en colaboración con el futbolista David Beckham, el cual superó el millón y medio de visualizaciones en las primeras dos horas.

En el clip se muestra a Beckham en la comodidad de su hogar viendo uno de los diálogos en donde el anitheróe se burla de la voz del ex futbolista.

Momentos después Deadpool acude a su casa para ofrecerle una disculpa de diversas maneras, cosa que el delantero rechaza en múltiples ocasiones.

Finalmente este logra convercer a Beckham de que lo perdone sin embargo este le cuestiona el porque de sus disculpas a lo que Deadpool responde: por el tema de la voz...

"Ya ni me acuerdo de eso", dice el ex futbolista.

¿Y por qué crees que me estoy disculpando?, pregunta el antihéroe.

A lo que David Beckham empieza a enumerar una serie de filmes en los que Reynolds participó como Linterna Verde, R.I.P.D, Departamento de Policía Mortal, Eternal y Boltneck.

Deadpool se exalta por la alución a Boltneck y grita que "esa fue una obra maestra" por lo que Beckham le vuelve a cerrar la puerta en la cara.

Little known fact: Canadians are born with a black belt in apology. #deadpool2 pic.twitter.com/CLxPq34PXO