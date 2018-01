De tenista a "Guardiana de la Bahía"

Redacción

Por:

La tenista canadiense Eugenie Bouchard disfrutó de su día descanso en una playa de Australia al más puro estilo de "Baywatch".

Acompañada del también canadiense Vasek Pospisil, la tenista fue invitada por los organizadores de la Copa Hopman para que mostraran sus habilidades como salvavidas en la playa Perth.

Vestida con un traje de baño color rosa, la tenista nos comparte su fortaleza física y su habilidad para nadar, dotes que todo rescatista debe tener para ayudar a las personas que puedan ahogarse.

Bouchard está rankeada en el sitio 83 de la clasificación de la WTA.

Ya con anterioridad Eugenie Bouchard había lucido su belleza enfundada en un traje de baño rojo, muy parecido al programa de televisión "Guardianes de la Bahía".

¿Qué opina? ¿Le darían ganas de ahogarse con una salvavidas así?

.@geniebouchard and @VasekPospisil hit the beach during their day off ??#HopmanCup #justanotherdayinWA pic.twitter.com/hyKvd51pPr