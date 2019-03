Danna Paola termina con su 'mala fama'

Por: Redacción





Luego de que en diversas ocasiones se ha rumoreado que Danna Paola mantiene varios romances con diferentes celebridades, ella siempre ha sido honesta al contestar que esta soltera, pero los usuarios parecen no creerle.

Sin embargo, la cantante lanzó su más reciente sencillo 'Mala Fama' para acabar con todos esos rumores y matar dos pájaros de un tiro.

Pues en el tema ella menciona que 'duerme sola en la cama' y espera que su novio sea 'soltero, con cerebro sería el dos, que este bueno va de tercero y de paso tenga buen humor'.

Y para ser más específica también aclara; "Que su me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no, Yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama".

Danna Paola ha sido relacionada con Neymar, Sebastián Yatra, Xavi Serrano (modelo español), Itzan Escamilla (compañero de reparto en Élite) e incluso afirmaron que la mexicana sufrió de depresión luego de mantener un amorío con un hombre casado.