Daniela Romo habla de su experiencia al enfrentar el cáncer

Notimex -

La cantante Daniela Romo, aseguró que enfrentar el cáncer de mama le permitió descubrir que la fortaleza es algo que tiene por dentro y no sabía que contaba con ella.

De buen humor, la también actriz, recordó que es sobreviviente del cáncer, por lo que le da alegría estar en esa cumbre con sus "nuevas hermanas" rfiriendose a las mujeres que están transitando el mismo camino y a quienes lo combatieron.

"Cuando me diagnosticaron con cáncer, me sucedió que me sentí vacía y con el paso de los días, la operación y el catéter para iniciar un tratamiento, entendí que el vacío era a propósito porque es para llenarte después de nuevas cosas y cuando llegas a la etapa de la aceptación ese vacío se va a llenar", expuso.

En la ponencia "Por mi lucha y la tuya", la cumbre "Mi lucha es rosa. 10 mil razones para estar de pie", Romo compartió además de su experiencia al recibir la noticia, lo doloroso que resultó recibir su quimioterapia número 12.

A su vez, tras vencer esa enfermedad descubrió que debía honrar la vida de otra manera, "porque me fue devuelta. Esta es una nueva oportunidad que ninguno puede perder", dijo.

Planteó que aunque resulta un proceso doloroso, ha sido la experiencia más luminosa de su vida porque "me tocó a mí y no a mi madre, hermana, sobrina, tía", expresó Romo, para quien compartir lo aprendido es un gesto de generosidad que todo ser humano debe tener.

Ante las adversidades, la actriz y cantante mencionó que lloró al verse sin cabello, sin pestañas y cejas; "se siente horrible verse frente al espejo a mis 52 años como un bebé, pero luego comprendí que me estaba ´pariendo´ de nuevo".

En su oportunidad la directora general de Fundación IMSS A.C, Patricia Guerra, sostuvo que se siente muy honrada de formar parte de la organización de una cumbre que busca concientizar sobre el cáncer de mama, e invitó a todas las mujeres a autoexplorarse y a acudir al médico a realizarse sus estudios.

Entre las invitadas estuvo Erika Domínguez, una sobreviviente de cáncer que se dedica a la industria de la tecnología. "Desafortunada o afortunadamente hace un año terminé el tratamiento de cáncer y creo que es mi responsabilidad devolver el amor que me dieron cuando pase por este proceso", dijo.

La comunicadora Ethel Soriano, mamá de tres hijas, expuso a su vez, que al ser diagnosticada con cáncer de mamá hace cinco años lo primero que imaginó fue que iba a morir, pero "debemos entender que no siempre es así, que es un reto y que hay mucho que trabajar, pues no siempre es sinónimo de muerte".

Durante el día se desarrolló la jornada en pro de la concientización oportuna del cáncer, a través de una cumbre organizada por la Fundación IMSS A. C, que se ha dado al quehacer del desarrollo institucional, la investigación científica, el fortalecimiento hospitalario, así como a la vinculación y alianzas, y enlace social.

La clausura estará a cargo de Daniela Romo, Mijares, Susana Zabaleta, Amaury Gutiérrrez y Sin Bandera, quienes ofrecerán un concierto al lado de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina.