Daniela Castro rompe en llanto durante conferencia de prensa

La actriz Daniela Castro se declaró inocente de robo y ante los medios de comunicación rompió en llanto al exponer los detalles de su detención, además señaló que demandará a la tienda que la acusó

Espectáculos - 06/12/2018 10:22 a.m.

Soy inocente, soy feliz y no soy cleptómana, aseguró Daniela Castro, quien por primera vez tras haber sido acusada de robar en una tienda de lujo en San Antonio, Texas, habló sobre lo ocurrido.

En septiembre pasado la actriz se vio envuelta en un supuesto hurto de prendas a la tienda "Saks off 5th", por lo que la fiscalía del condado de Bexar emprendió acciones legales contra ella.

A dos meses de distancia y por no existir evidencias suficientes, fueron retirados los cargos y se le declaró inocente.

La actriz citó a una conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por sus abogados Mark Fassold, Alfonso Cabañas y el Dr. Edmundo de la Garza para hablar de los hechos y las acciones legales que ahora emprenderá contra la referida tienda y su empleada.

Castro reconoció que esta es una de las experiencias más difíciles de su vida, pero ahora puede decir: "Soy inocente, soy una persona que ha trabajado durante 32 años y que tiene una carrera impecable.

"La situación es de lo más difícil para mí, pero lo que más me lastimó fue el daño emocional que me hicieron a mí y a mi familia", dijo Castro con voz entrecortada y a punto del llanto, e insistió que todo esto la afectó sobremanera.

Reiteró que no robó y mucho menos es cleptómana, como se ha dicho, "soy inocente y eso ya se comprobó".

Su abogado Mark Fassold aclaró que la demanda interpuesta por el Estado hacia Castro ha quedado finiquitada totalmente, lo que le ha permitido regresar a su país y conservar su visa para poder entrar a territorio estadunidense.

Aseguró que en los próximos días será levantada la demanda civil contra la tienda y la empleada, por lo que ella deberá regresar para la audiencia.

La actriz de telenovelas como "Cadenas de amargura" evitó entrar en detalles de lo que pasó ese 29 de septiembre y comentó que si antes no había hablado con los medios fue porque sus abogados se lo habían recomendado.

"Soy una mujer feliz y me siento afortunada de llegar a este momento", dijo al recordar que todo este tiempo tuvo que estar en San Antonio aguardando los resultados. "Fue feo estar allá sola, lejos de casa, pero mi familia me apoyó, mis hijas tuvieron que quedarse por la escuela, pero a mi pequeño Gustavo sí me lo llevé".

Admitió que esta situación la afectó, pero está segura de que todo estará bien porque ella es una guerrera y por lo mismo sabe que su imagen no se verá manchada por esto.

"Ya tengo ofertas de trabajo y regresaré a la televisión el próximo año", explicó la actriz, quien añadió que el encuentro con los medios de comunicación fue para compartir su inocencia y terminar con especulaciones.