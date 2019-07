Dan una ´probadita´ de Hakuna Matata y emociona a los fans

ADN 40 -

El estudio de la cinta ´El Rey León´ lanzó un video sobre el proceso de doblaje en el que se escucha por primera vez el famoso tema de ´Hakuna Matata´ que es cantado por Timón y Pumba.

La canción con la que enseñan una nueva forma de vida a Simba es interpretada por Billy Aichner y por Seth Rogen, quien dará vida a Timón y Pumba, respectivamente.

Aunque se conocen pocos detalles de la banda sonora, lo que también se ha escuchado es un fragmento del Can You Feel The Love Tonight? que interpretarán Beyoncé (Nala) y Childish Gambino (Simba).