Damien Chazelle visitará Morelia

AP - El Festival Internacional de Cine de Morelia arranca el sábado con una función de gala de "First Man" ("El primer hombre en la luna"), la película de Damien Chazelle tras su aclamada "La La Land". El FICM, en su 16ta edición, también le entregará su primer Premio a la Excelencia al director mexicano Alfonso Cuarón en una función de gala de "Roma".

Chazelle, quien a los 32 años se convirtió en el director más joven en ganar un Oscar, llegará a la capital del estado de Michoacán junto con el guionista Josh Singer y la actriz Olivia Hamilton.

Su cinta, basada en la experiencia del astronauta estadounidense Neil Armstrong, está filmada con un estilo documental y es protagonizada por Ryan Gosling. Mezcla detalles privados de la vida de Armstrong mientras presenta con esperada exactitud los peligros de las misiones espaciales. Actualmente está en cartelera en Estados Unidos; en México se estrenará el 9 de noviembre.

Tras alzarse con el primer León de Oro en Venecia para una cinta mexicana, Cuarón recibirá la primera presea a la excelencia que se otorgue en Morelia. "Roma", un emotivo retrato de familia que se desarrolla en el México de los años 70, es la apuesta mexicana al Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera y también se ha presentado en los festivales de Toronto y Nueva York. Su estreno en salas de cine y Netflix está previsto para finales de año.

El director francés Olivier Assayas presentará "Non-Fiction", una comedia de la era del internet protagonizada por Juliette Binoche. Morelia también incluirá en su programación las cintas de Assayas "Cold Water" (1994), "Irma Vep" (1996) y "Personal Shopper" (2016), protagonizada por Binoche y Kristen Stewart.

El FICM, que se celebrará hasta el 28 de octubre, tiene por primera vez en su selección oficial cerca de un 44% de películas realizadas por mujeres y un jurado presidido por una cineasta, la escocesa Lynne Ramsay.

En la sección de largometraje mexicano seis de las 11 películas fueron dirigidas por mujeres: "Antes del olvido" de Iria Gómez Concheiro, "La camarista" de Lila Avilés, "Asfixia" de Kenya Márquez, "La caótica vida de Nada Kadic" de Marta Hernaiz, "Luciérnagas" de Bani Khoshnoudi y "Las niñas bien" de Alejandra Márquez.

La selección la completan "Leona" de Isaac Cherem, "Olimpia" de José Manuel Cravioto, "El ombligo de Guie´dani" de Xavi Sala, "Bayoneta" de Kyzza Terrazas y "Museo" de Alonso Ruizpalacios, que recientemente tuvo su estreno en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y llegará a los cines mexicanos el 26 de octubre.

En total habrá más de 100 realizadores mexicanos presentando su trabajo en Morelia con 59 cortometrajes, 11 documentales, 12 obras michoacanas y 11 largometrajes.

El cineasta polaco Pawel Pawlikowski regresa al festival como invitado de honor para presentar el estreno mexicano de su cinta "Cold War", que le mereció el premio al mejor director en Cannes y ha sido postulada por Polonia para competir por el Oscar.

Ramsay, directora de "We Need to Talk About Kevin" y "You Were Never Really Here", será la otra invitada de honor.

Para los cinéfilos de todo el mundo que no pueden viajar a Morelia, el festival ofrece la selección de cortometraje mexicano en línea, con más de 20 cortos disponibles gratuitamente en internet a partir del sábado. El cortometraje que reciba más votos del público se llevará el premio al cortometraje mexicano en línea en la ceremonia de clausura el 27 de octubre.