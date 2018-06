Da a luz Brigitte Nielsen a los 54 años de edad

La actriz Brigitte Nielsen ha dado a luz a los 54 años de edad.

La modelo, actriz y estrella de "realitys" informó que ella y su esposo Mattia Dessi, de 39 años, tuvieron una niña llamada Frida ayer viernes en Los Ángeles.

La bebé pesa 2,3 kilos, según el comunicado.

Es el quinto bebé para Nielsen, pero su primera niña. Ella tiene cuatro hijos varones de matrimonios anteriores. La actriz se casó con Dessi, su quinto esposo, en el 2006.

"Nos alegra darle la bienvenida a nuestras vidas a nuestra hermosa hija", dice el comunicado a través de People. "Ha sido un camino largo y lo ha valido".

Nielsen había revelado su inusual embarazo el mes pasado en fotos colocadas en Instagram y Twitter.

??Baby at 54! Brigitte Nielsen Welcomes Fifth Child, Daughter Frida: 'We Are Overjoyed' https://t.co/QWM0i4J0pY via @people