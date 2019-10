Curiosidades que quizás desconocías sobre el semen

Redacción -

El semen es un líquido viscoso y blanquecino que empieza a producirse durante la pubertad de los hombres entre los diez y quince años de edad.

El doctor Abraham Morgentaler, profesor clínico de urología en la Facultad de Medicina de Harvard, autor de Why Men Fake It: The Totally Unexpected Truth About Men and Sex (Por qué fingen los hombres: la verdad inesperada sobre los hombres y el sexo), infomró para BuzzFeed Science que el semen es algo sorprendente, y tenemos hechos que lo comprueban.

1.- Los espermatozoides son las únicas células humanas producidas en un individuo, pero diseñadas para sobrevivir dentro de otro.

2.- El semen se fabrica en tres partes del cuerpo, no solo en los testículos: El semen proviene de tres estructuras principales en la anatomía reproductiva masculina. La primera es la próstata, que forma una sustancia lechosa llena de enzimas, proteínas y minerales. La segunda son las vesículas seminales, que producen la fructosa y dos tercios del fluido seminal. La tercera son los testículos, que producen el esperma y otros fluidos.

3.- El líquido previo a la eyaculación no contiene esperma: A muchos de nosotros se nos dijo que el semen que sale del pene del hombre antes de llegar al orgasmo puede causar un embarazo. Sin embargo, científicamente hablando, es falso. El líquido pre-eyaculatorio proviene de una glándula totalmente diferente, la glándula de Cowper, y se cree que sirve para lubricar el semen que saldrá con la eyaculación. Así y todo, si ya habías eyaculado, tu líquido pre-eyaculatorio podría contener algo de esperma sobrante, así que siempre es mejor tomar precauciones.

4.- ¡Es bajo en calorías! Cada eyaculación contiene unas 10 calorías por cucharada pequeña: No es una sorpresa, ya que está compuesto mayormente de agua. Sin embargo, el semen no es una gran fuente nutritiva. Un consejo profesional: no utilices el contenido nutricional del semen como argumento para convencer a alguien (o convencerte a ti mismo) de hacer algo con lo que ni ellos ni tú te sientes cómodo.

5.- La mayoría de los espermatozoides de un hombre son inútiles: En una eyaculación promedio, solo un poco más de la mitad del semen puede nadar, y entre un 70 a un 90% no están diseñados para nadar. Pueden tener dos cabezas, dos colas, cabezas muy grandes o muy pequeñas, colas demasiado grandes, demasiado pequeñas o inexistentes... es todo un lío (a veces, literalmente).

6.- Lo que comes y bebes puede afectar a tu semen: Antes que nada, tu nivel de hidratación puede afectar el volumen y la viscosidad de tu eyaculación. Existe mucha evidencia anecdótica que sugiere que la dieta afecta el sabor del semen, aunque hay muy pocos estudios sobre el tema.

7.- No es lo mismo el esperma que el semen: Los espermatozoides, o esperma, es el nombre que se le da a la célula reproductiva que parece un renacuajo. El fluido seminal es el líquido en el que nadan los renacuajos. La combinación de ambos es el semen: una especie de tanque blindado que transporta al superhéroe de la inseminación.