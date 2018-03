Culpan a youtuber de maltrato animal

Redacción - Sonia Sae, una youtuber española, recibió fuertes criticas en redes sociales por el alarmante aspecto de su mascota luego de ser sometido a una dieta vegana.

El zorro apodado Jumanji fue adquirido por Sae desde el 2014 y desde entonces ha sido alimentado por comida para gato vegana, la bloguera compartió en redes algunas fotos donde el animal se ve demacrado y mencionó la perdida del pelaje, peso y vista parcial.

Sus seguidores no tardaron en comentar y culparla de maltrato animal, "¡Es una crueldad hacia los animales y no está bien!" expresó la usuaria Alice Natanya Moore, quien subrayó que los zorros fénex no son omnívoros y no pueden digerir taurina sintética.

Pese a las criticas, la española compartió el proceso de recuperación de Jumanji donde se muestra más activo y con su pelo recuperado.

"Está en buena forma, sus pruebas de sangre son buenas, está sano, juguetón y no ha mostrado signos de malnutrición a lo largo de alrededor de tres años", declaró Sae.