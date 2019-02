Cuarón y Del Toro no están de acuerdo con decisión de los Óscar

Notimex - Luego de que la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunciara que cuatro categorías de los premios Oscar, entre las que destacan Mejor Cinematografía y Mejor Edición, serán entregadas durante las pausas comerciales, los cineastas mexicanos Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro expresaron su molestia respecto a esta decisión.

Mediante su cuenta de Twitter, Del Toro manifestó su descontento ante esta situación, defendiendo a las categorías de Fotografía y Edición, las cuales considera fundamentales para el cine.

“Si me permiten: no me atrevo a sugerir qué categorías deben ser omitidas durante el ‘show’ de los Oscar, pero la Fotografía y la Edición están en el corazón de nuestro oficio. No son herencia de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo”.

Cabe recordar que "Roma"está nominada en los rubros de Fotografía y Edición y que en otros festivales sí ha tenido justo reconocimiento.

De igual forma Cuarón, director de “Roma”, cinta nominada a 10 categorías en dicha gala, externó su desacuerdo con la academia al argumentar que ninguna película podría existir sin la fotografía y la edición.

“En la historia del cine, las obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. No hay una sola película que haya existido sin la cinematografía y sin la edición”.

Por su parte, el fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki mostró su apoyo a Cuarón y a Del Toro ante esta situación. “Me encantan los cineastas y otros que defienden a los hombres y mujeres que hacen gran parte de la magia que vemos en la pantalla”.

Las categorías Mejor Maquillaje y Peinado, y Cortometraje se suman a las ya mencionadas que se presentarán durante los cortes comerciales en la ceremonia de este año, la cual se celebrará el 24 de febrero próximo.