Cuando México abucheó a Queen

Por: Redacción



Debido a la respuesta poca afectiva del público azteca, la banda liderada por Freddie Mercury decidió no regresar jamás

Queen pisó muchos escenarios, pero cuando vino a México no le fue nada bien, pues fue abucheado.

Tan solo bastó dos conciertos en tierra azteca, pero ya no querer regresar.

Se presentaron en 1981, momento en que la banda estaba a punto de entrar en su época más brillante.

Ya habían sacado sus discos A day At The Races, A Night At The Opera, Jazz, News Of The World y The Game.

Sin embargo, aún no eran la banda que llenaba estadios que se convirtieron en 1985, por ese mismo pensaron que México sería un buen escenario, antes de presentarse en otros países, pero todo salió mal.

A pesar de que México, no estaba en el radar de muchas bandas, Queen se la rifó y programó fechas para Monterrey y Puebla.

Durante su primer fecha en Puebla, Freddie se puso un sombrero para conectar con el público, pero los camoteros se molestaron y comenzaron a lanzarles orines, vasos y hasta zapatos.

Ni la agresión impidió que Mercury dejará de cantar, pero al final mostró su molestia gritando insultos racistas.

"México, gracias por los zapatos, adiós, amigos, hijos de puta. Adiós, montón de tacos", gritó Mercury.

En su segunda fecha en la tierra del camote, fue tensa, pero más calmada y Mercury agradeció a los asistentes no ser como el día anterior, pero eso no fue suficiente para mantener en pie las siguientes fechas.

Según usuarios en redes sociales que asistieron al concierto, la causa por la que el público se enfadó con Freddie Mercury fue que el cantante se puso el sombrero simulando como si fuera su pene, además cuando salió a cantar dijo "hola aztecas" lo cual los poblanos no se lo tomaron a bien.

Otro usuario comentó que el concierto se salió de control cuando algunos seguidores de Queen aplicaron el "portazo" para entrar sin pagar al concierto.

Con información del portal Erizos.