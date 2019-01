¿Cuáles son los cassettes más vendidos del 2018?

Por: Redacción



A pesar de que hoy en día Spotify y otras plataformas de steaming dominan el mercado de la música, los formatos análogos siguen demostrando que son del gusto del público.

Según el reporte de Official Charts Company en el 2018 se vio un incremento del 125,3 % en las ventas del formato tape.

A menudo, este formato es considerado como obsoleto entre las generaciones.

2018 fue el año más alto con ventas de cassettes desde 2004, donde "A Brieg Inquiry Into Online Relationships" de The 1975 encabezó la lista de los 40 más vendidas, con 7,523 copias vendidas.

Te compartimos los 15 tapes más vendidos del 2018:

1.- "A Brieg Inquiry Into Online Relationships" de The 1975

2.- "Golden" de Kylie Minogue

3.- "No Tourists de Prodigy

4.- "Guardians Of The Galaxy" de Awesome Mix 2

5.- "Sweetener" de Ariana Grande

6.- "Delta" de Mumford & Sons

7.- "Now That's What I Call Music" – Varios Artistas

8.- "Guardians Of The Galaxy – Awesome Mix 1" – OST

9.- "Wildness" – Snow Patrol

10.- "Odyssey" – Take That

11.- "America" – 30 Seconds To Mars

12.- "Trench" – Twenty One Pilots

13.- "Resistance Is Futile" – Manic Street Preachers

14.- "Bohemian Rhapsody" – OST – Queen

15.- "Beautiful Life" – Rick Astley