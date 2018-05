Critican foto de Millie Bobby Brown besando a su novio; la borra de Instagram

La joven actriz de 14 años Millie Bobby Brown, había subido una romántica fotografía besando a su novio en su cuenta de Instagram; los likes y los comentario por parte de sus fans y de otros artisitas no se hicieron esperar.

En la postal, se le ve a la actriz abrazando a su novio y besándolo en la boca bajo la luz de la luna en la playa; fotografía que compartió junto a una leyenda que dice: "Moonlight w him" (Luz de la luna con él".

Pocos minutos depsués, los comentarios por parte de sus fans causaron alboroto, y más cuando la cantante Ariana Grande dio su crítica respecto a la imagen.

"A mí ni siquiera me dejaban salir de casa hasta que tuve 20", fue la postura de la intérprete de "No tears left to cry".

Después de las críticas, Brown decidió sustituir la fotografía por otra en donde también está acompañada de su novio; esta vez sonrientes mientras que él la cargaba por la espalda.

"Estoy bien, pero aún mejor contigo", escribió la protagonista de la famosa serie Stranger Things.

Se dice que Ariana Grande y Millie son grandes amigas, por lo que se podría descartar que el comentario de la cantante haya sido la causa de que Brown sustituyera la imagen.

Esta no es la primera vez que la actriz es cuestionada por "comportarse como adulto", incluso, en sus apariciones en red carpet también ha sido criticada por sus vestuarios e imagen.