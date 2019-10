Critican a Lucía Méndez y Dulce por reírse en frente a feretro de José José

Las cantantes Lucía Méndez y Dulce estuvieron presentes frente al féretro de José José durante el homenaje que le realizaron en Bellas Artes, en ese momento, ambas desataron risas y comentarios cuando estaban haciéndo guardia. Ante esto, usuarios de las redes se volcaron en críticas

Lucía y Dulce ante la oleada de ataques por parte de los usuarios de redes sociales, hicieron un video donde explican a detalle que fue lo que conversaban y por qué se reían al estar frente al ataúd.

"Le hablé a José José como mi cuate, mi amigo y le dije: José de verdad que vale madre todo. No importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo José. Elévate, cántale a Cristo no te preocupes no te pongas aprehensivo yo te conozco que eres muy sensible; por favor que tu espíritu esté contento porque te lo mereces y vale madre todo. Entonces mi comadre se rió", dijo Lucía en un video que circula en redes sociales.

José José fue la única persona que con su talento se ganó un título como de la realeza: "El Príncipe de la Canción", aseguró la cantante y actriz Dulce, quien manifestó su alegría de que los restos del intérprete hayan llegado a México.

Al llegar al homenaje que se le realizó al artista en el Palacio de Bellas Artes, expresó su conformidad de que sus cenizas estén "por fin" en México, a 10 días de su fallecimiento y luego de las tensiones familiares entre sus hijos mayores Marysol y José Joel Sosa con su media hermana Sarita.

"Este es un gran recibimiento, al único ser que se ganó un título de ´realeza´ por su talento. Estamos aquí para celebrar su vida y obra a una de las mejores voces", destacó.

A su vez, la cantante y actriz Lucía Méndez, quien llegó con Dulce, resaltó la importancia de dejar atrás los conflictos familiares que se suscitaron en Miami; "ya lo pasado, pasado, lo que queremos ahora es rendirle tributo".

Señaló que sin importar que se hayan dividido las cenizas del intérprete de La nave del olvido, "se siente la esencia de José José, lo grande y simpático que era. Todo ese rollo que sucedió en Miami ya pasó, lo único que vale es que él esté aquí".

Ambas artistas, señalaron que les gustaría participar en un homenaje que posiblemente se le realice en Miami, "sería muy bueno que nos tomaran en cuenta, quiero que nos inviten, somos de las más allegadas a Pepe".