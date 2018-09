Critican a Bill Clinton por su mirada hacia Ariana Grande

Redacción

Por:

La polémica continúa acerca de la presentación de Ariana Grande durante el funeral de Aretha Franklin; luego de que se desatara el escándalo por el toqueteo indebido hacia la cantante por parte de un sacerdote, ahora es el expresidente Bill Clinton el señalado de acosar a la joven de 25 años.

En las últimas horas, a través de redes sociales, los usuarios han criticado fuertemente a Clinton luego de que analizaran la mirada fija que tenía éste -acompañada de una sonrisa boquiabierta- sobre la estrella pop, mientras ella interpretaba el éxito "You Make Me Feel Like", de la fallecida Reina del Soul.

Cabe recordar que Bill Clinton ha tenido ya un historial sobre casos de acoso, basta regresar al año 1998, cuando explotó el escándalo sexual con la entonces empleada de la Casa Blanca, Monica Lewinsky.

Varios usuarios publicaron sus reacciones ante esta situación, te compartimos algunas:

Franklin funeral bishop issues apology for how he touched @ArianaGrande on stage.



But did anyone catch the expression on Bill Clinton's face while she performed? Some things never change https://t.co/0iGLQvN6mR pic.twitter.com/FpnhEMCq5g