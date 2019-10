Cree Enrique Guzmán que sus hijos no serán como Sarita

Por: Redacción





El cantante Enrique Guzmán contó a la prensa que ha reflexionado sobre los conflictos sobre la muerte de su amigo José José y los conflictos de su familia.

Dijo que a veces teme que en su familia pudiera suceder algo similar, pero no cree que sea posible un escenario así cuando él fallezca, pues asegura que su familia es diferente.

"Algunas cosas me alarman, me preocupan como para decir, no vayan a tener broncas entre mis hijos. Pero no, yo creo que mi familia es estable y cariñosa; yo no tengo familias separadas", comentó.

También agregó que todos sus papeles están en orden para evitar catástrofes para cuando ya no esté.