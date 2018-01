Crean videojuego más frustrante de la historia

Redacción - El creador Hiroyoshi Oshiba lanzó su más reciente videojuego, Trap Adventure 2, el cual se ha caracterizado por ser el más difícil en la historia.

En el mismo, el héroe es incapaz de sobrevivir, ya que todo el entorno esta diseñado para acabar con su existencia.

"¡Cuidado! Este podría ser el juego más duro, irritante y frustrante de la historia", escribió Oshiba en la descripción de la aplicación.

"Si tienes tendencia a exasperarte muy a menudo, te recomiendo no jugar a este juego. Te volverá literalmente loco. Lo prometo. Como escribí antes, es muy estresante". añadió.

This is exactly how life is. #TrapAdventure2 pic.twitter.com/nASNq8BqMb