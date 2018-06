Crean increíble joya sólo para una película

No fue tarea fácil crear una de las joyas más costosas de toda la historia, pero tampoco imposible. Y sólo para que apareciera en una película.

Así es, el famoso collar que portó la actriz Anne Hathaway en la exitosa película Ocean´s Eight, pasará a la historia no sólo por sus quilates y todo lo que hay detrás ella, si no por su elevado precio.

La pieza que el personaje interpretado por Sandra Bullock desea robar en la película, fue creada por los mejores joyeros de Francia y tardaron ocho semanas en terminarlo.

Una cascada inmensa de diamantes incrustados en óxido de circonio y oro blanco, sin duda se volvió la novena protagonista de la película y tiene un costo de 3 mil millones de pesos mexicanos. Se trató de una réplica del verdadero 'Collar Toussaint', creado por Jacques Cartier en 1931, pero fue desintegrado para crear otras piezas con el paso de los años.

Las mentes de Cartier, usaron los bocetos originales de Jacques para reducirlos entre un 15 a un 20 por ciento de su tamaño original y así lo pudiera usar la actriz Anne Hathaway.

La joya original tenía un diamante llamado "Reina de Holanda", el cual no solo era más grande, sino que tenía destellos azules y un valor de 136.25 quilates.