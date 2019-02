Cranston protagonizará thriller legal ubicado en N. Orleans

AP - Bryan Cranston protagonizará un nuevo thriller legal ubicado en Nueva Orleans.

Showtime anunció el jueves que el astro de "Breaking Bad" tendrá el papel principal en "Your Honor", una serie limitada de los productores ejecutivos de "The Good Wife" y "The Good Fight", Robert y Michelle King, y Peter Moffat.

Cranston, quien también produce, dará vida a un respetado juez cuyo hijo está involucrado en un accidente del que se da a la fuga. Se convierte en el catalizador de lo que Showtime llamó "un juego de alto riesgo de mentiras, decepción y decisiones imposibles".

La producción de la serie de 10 episodios comenzará más tarde este año en Nueva Orleans, dijo el canal de cable, que de momento no anunció una fecha de estreno.

Actualmente Cranston actúa en Broadway en "Network", una adaptación teatral de la película de 1976.