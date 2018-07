Corrige Cofepris lista de fármacos prohibidos con valsartán chino

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que los medicamentos Vigisan y Vzar no serán retirados del mercado, al comprobarse que el ingrediente activo de su fórmula no proviene del laboratorio chino Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd