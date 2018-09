Corin Hardy apuesta a que 'La monja' sea una cinta de terror grandiosa

Notimex - El cineasta británico Corin Hardy reconoció que tras ver la actuación del mexicano Demian Bichir como Fidel Castro en las películas de Steven Soderbergh, el artista lo cautivó y por ello lo buscó para darle vida al “Padre Burke”, en “La monja”.

“La película del Che Guevara (2008) salió en mi cumpleaños, Demian me cautivó con su personaje de Fidel, fue tanto el impacto, que después lo vi en la película de Quentin Tarantino (The Hateful Eight, 2015) y quería trabajar con él, así que después empezamos a hablar de 'Burke'”.

Hardy presentó en México el nuevo largometraje que forma parte del universo de “El conjuro”. El antiguo Convento del Desierto de los Leones fue el escenario ideal para darla a conocer tanto a los medios nacionales como internacionales.

Al hablar sobre sus personajes, reconoció que Bichir siempre fue su primera opción para interpretar al sacerdote protagonista. “Cuando me dieron 'La monja', Demian estaba hasta arriba de nuestra lista, pero no sabíamos si podíamos tenerlo.

“Siempre queremos reclutar a los mejores, así que cuando supimos que estaba interesado, acababa de hacer ‘Alien: Covenant’, volé enseguida a Londres y le enseñé mis dibujos y él dijo ‘ok’, de inmediato se comprometió y empezó a crear a 'Burke', así que hablamos de sus pesadillas y sueños para ponérselos al personaje”.

Para el director, Demian lo hizo perfecto, “le trajo una excentricidad al padre 'Burke' y le pudo comunicar al personaje”.

“La monja” sigue la historia del “Padre Burke”, a quien el Vaticano llama cuando suceden casos “peculiares”. Tras el suicidio de una monja, el sacerdote deberá investigar lo acontecido junto a la hermana “Irene”. En el camino se enfrentarán a “Valak”.

“Al principio sentí mucha presión, pero después estaba muy contento de poder contar esta historia. Quiero que ‘La monja’ sea una película de terror grandiosa, porque hay un gran reparto y una gran producción”, destacó.

James Wan, director de “El conjuro”, fungió en esta ocasión como productor, y al cuestionarle sobre cómo fue trabajar con él para esta quinta entrega de la saga que inició dicho largometraje, comentó:

“Él es muy fan de estas cosas, muy apasionado. Me ayudó mucho y me dio el coraje de seguir con mi instinto, es alguien a quien respeto mucho. No fue difícil trabajar con él, cuando leí el guion me emocioné mucho, escribió cosas muy fascinantes, pero seguí mis instintos como escoger la locación (Rumania) y otras cosas”.

“La monja”, que también cuenta con las actuaciones de Taissa Farmiga, Bonnie Aarons y Jonas Bloquet, se estrenará a nivel internacional el 7 de septiembre.