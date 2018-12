Conoce los estrenos más esperados del 2019

Si pensaron que en el 2018 habían visto todo, pues no, ¡agárrense! porque el 2019 viene con todo si de películas hablamos.

Es buen momento para checar los estrenos que el próximo año dejarán tu cartera "vacía".

1.-Glass.

Dicha cinta llegará a las pantallas el próximo, el 19 de enero para ser exactos, con un grandioso electo que incluye a Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy y Anya Taylor-Joy, y la cual unirá lo que pasó en las películas Unbrealble y Split.

2.- Capitain Marvel

Sin duda la historia de la Capitana Marvel es una de las más esperadas antes de la llegada de Avengers 4. La encargada de dar vida al personaje principal es Brie Larson, y nos mostrará sus poderes en la pantalla grande el próximo 8 de marzo.

3-. Avengers: Endgame

Nos dejaron con intriga y vueltos locos tras el chasquido de Thanos y el como suprimió a la mitad del universo, y pronto veremos la continuación el próximo 3 de mayo.

4-. Aladdin

Disney traerá de vuelta varios historias que ya conocemos pero en live-action, y las cueles nos harán recordar nuestra infancia; una de ellas es Aladdín, la cual veremos en el cine el próximo 24 de mayo. Así como también El Rey León y Dumbo.

5- Toy Story 4

Por algo dicen que el 2019 será de Disney, y es que la mayoría de la películas que veremos en cartelera el próximo año, son de la casa del ratón. Si pensábamos que un ciclo estaba cerrado, Pixar nos muestra que no, y nos presenta una cuarta parte de una las películas más populares de todos los tiempos. No solo veremos una nueva aventura junto a Woody y Buzz, sino que también conoceremos nuevos juguetes.

6.- Spiderman: Far from home

Y Marvel dice: - ¡Un momento! Y es que tampoco se quiere quedar atrás, pues en julio nos trae de regreso a el 'Hombre Araña' con su nuevo enemigo "Misterio", quien dicen que será interpretado por Jake Gyllenhaal.

7.- It 2

Si lo tuyo no es fantasía y superhéroes, prepárate también porque ya llegará la segunda parte de 'Eso'. La cinta del payaso llegará a los cines el próximo 6 de septiembre de 2019.

8.- Wonder Woman 2

¡Los superhéroes son lo de hoy! Y esta chica no se quiere quedar atrás. La segunda parte de 'La Mujer Maravilla' llegará el 13 de diciembre de 2019, y hasta ese entonces veremos qué ha pasado con Diana Prince en la década de los 80s.

9.- Star Wars IX

Qué dijeron, se le está pasando el nuevo episodio de Star Wars. No, no, no. Y si, si veremos a la princesa Leia, pero no digitalmente. Se utilizarán escenas que no salieron en 'Los últimos jedi'. Se espera que llegue a los cines el próximo 20 de diciembre.

Y bueno, esto son los estrenos más esperados del 2019. ¿Cuál es la que tiene muchas ganas de ver?