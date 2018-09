Conoce los beneficios de no reprimir el llanto

Espectáculos - 17/09/2018 10:08 a.m.

Por: Redacción



Un problema o situación tensa puede provocar una gran variedad de reacciones en las personas, una de las más comunes es la del llanto, ya que es una especie de válvula de escape del cuerpo, al ayudar a liberar emociones reprimidas que se generan a consecuencia del estrés, tristeza, dolor, ansiedad y frustración.

Pese a que existen creencias que relacionan las lágrimas con la debilidad, éstas pueden representar un símbolo de fuerza y valentía, ya que ayudan a sobrellevar los momentos difíciles, además de proteger a los ojos de irritaciones y cuerpos extraños.

Conoce algunos de los beneficios de no reprimir el llanto.

GENERA EMPATÍA

Una sensación de vergüenza y miedo puede causar que las personas no revelen sus verdaderos sentimientos con amistades o personas cercanas. Sin embargo, dejar fluir las lágrimas puede causar una reacción positiva, ya que se genera un vínculo de sinceridad y de acercamiento emocional para abordar un problema, con el fin de sobrellevarlo de la mejor manera.

LIBERA TENSIÓN Y ESTRÉS

Las emociones no se basan en la lógica y reprimirlas es negativo para la salud mental. Si bien esto no soluciona los problemas por sí solo, ayuda a desahogar un nudo emocional para pensar en un método para resolver la situación, pues la atención estará enfocada en salir adelante y no ´guardar las apariencias´.

MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO

Aliviar el dolor de las emociones reprimidas puede generar un cambio inmediato en las emociones internas, ya que hace que las personas sean más conscientes de sus debilidades y así poder enfrentar los problemas con una perspectiva renovada y diferente que permite tomar decisiones mejor pensadas.

ES SALUDABLE

Llorar es un mecanismo de expresión para reducir la ansiedad y depresión, además de liberar hormonas que disminuyen los niveles de manganeso en el organismo. Según especialistas, el exceso de esta sustancia puede aumentar las consecuencias físicas que causan sentimientos como la fatiga, irritabilidad y la depresión, por lo que se recupera la estabilidad emocional.

CRECIMIENTO PERSONAL

Aprender a afrontar los problemas con madurez y entereza significa un avance en la inteligencia emocional para avanzar en la vida. Crecer personalmente incluye aceptar el llanto y no cargar con la tensión de las emociones reprimidas, además de comunicar el mensaje de erradicar las creencias falsas sobre esta expresión, ya que además de los sentimientos tristes, la alegría también es causa de un llanto puro.

(Con información de Agencias)