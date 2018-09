Conoce el momento más bochornoso de JLo

La Diva del Bronx reveló en entrevista para E! el momento más bochornoso que ha tenido en uno de sus conciertos

Jennifer López es de las cantantes que lo deja todo en el escenario, y es literal. La cantante reveló que se rompió uno de sus dientes frontales en pleno concierto.

La Diva del Bronx reveló en entrevista para E! el momento más bochornoso que ha tenido en uno de sus conciertos. "Me rompí el diente con el micrófono", dijo.

"Oh, sí, he hecho tantas cosas en el escenario, pero siento que tengo ángeles que me protegen cuando estoy actuando porque a veces hago cosas muy locas en mis shows. Es por esto que tengo hematomas todo el tiempo y en todas partes. Me he roto el diente en el escenario y aun así terminé el show", recordó la intérprete de 49 años.

La cantante contó que en ese momento se fue detrás del escenario y preguntó si podía continuar el espectáculo: "¿Puedo terminar el show así? Me dijeron, 'Sí, sí, está bien. Es sólo una pequeña rotura'. ¿O debo irme?".Pero, como toda profesional y sin importar el dolor, la cantante regresó a seguir el show.